Mortal Kombat 1, non solo Smoke e Rain: leak anticipa il ritorno di due lottatori storici

Subito dopo la conclusione dell’ultimo Kombat Kast, evento trasmesso in streaming durante il quale sono stati svelati alcuni nuovi lottatori di Mortal Kombat 1 come Smoke e Rain, il team di sviluppo ha dovuto modificare una pagina del sito ufficiale per via delle troppe informazioni al suo interno.

Ci stiamo riferendo alla biografia di Rain, la quale conteneva inizialmente due riferimenti a personaggi che i fan della serie Netterrealm Studios conoscono molto bene. Nella descrizione venivano infatti citati il Generale Shao e Sindel. A giudicare dalla biografia del personaggio con le abilità legate all'acqua, i due volti noti della serie torneranno in ruoli diversi rispetto a quelli visti negli episodi passati. In maniera simile a quanto visto con Raiden, che è ora un semplice guerriero, anche Shao Kahn non ricopre più il ruolo di Imperatore dell'Outworld, poiché a stare sul trono nel mondo alternativo di MK1 è proprio Sindel.

Vista l’importanza ricoperta da entrambi i personaggi nella trama, è improbabile che questi siano in arrivo nel roster in qualità di Kameo Fighters e ipotizziamo si tratti in entrambi casi di lottatori che verranno annunciati nelle prossime settimane.

In ogni caso ora i riferimenti ad entrambi sono stati rimossi dal sito ufficiale, sebbene gli occhi attenti degli appassionati abbiano catturato screenshot delle pagine per poi condividerle online.

