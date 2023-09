Mortal Kombat 1 omaggia uno dei film più iconici di Quentin Tarantino a suon di Fatality

La serie di Mortal Kombat guarda spesso al mondo del cinema, e nel corso degli anni non sono mancati lottatori guest star provenienti da pellicole e serie tv di culto. In Mortal Kombat 1 gli omaggi si estendono ora anche alle celebri Fatality, con una in particolare collegata ad un grande film di Quentin Tarantino.

La Fatality del personaggio kameo Shujinko è infatti basata sulla tecnica dell'esplosione del cuore vista in Kill Bill, che consiste nell'esecuzione di cinque colpi consecutivi effettuati con la punta delle dita in cinque differenti punti di pressione nel corpo dell'avversario. Shujinko esegue la mossa con le stesse movenze e precisione dimostrate da Beatrix Kiddo (interpretata sul grande schermo da Uma Thurman) nella pellicola di Tarantino. La differenza ovviamente è che nel Picchiaduro di NetherReal Studios il cuore ed il petto del rivale esplodono letteralmente in un tripudio di sangue, come di consueto con le iconiche e brutali mosse finali della serie di Mortal Kombat.

"Ma di che state parlando? Noi non prendiamo alcuna ispirazione dai film", ha scherzato il director Ed Boon su Twitter pubblicando una clip di IGN.com che confronta Mortal Kombat 1 e Kill Bill mettendo in risaltola grande somiglianza tra le due tecniche. Restando in tema citazioni ed ospitate, ricordiamo tra l'altro che il primo Kombat Pack DLC di Mortal Kombat 1 introdurrà nel roster tre guest star: Peacemaker della DC Comics, Omni-Man di Invincible e Homelander di The Boys.

Già disponibile per i possessori della Premium Edition grazie all'Early Access, Motal Kombat 1 sarà disponibile per tutti a partire dal 19 settembre 2023. Non perdetevi il confronto tra le versioni PC e console PlayStation e Xbox di Mortal Kombat 1, così da farvi un'idea sul lavoro svolto per ciascuna edizione.