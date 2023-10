Mortal Kombat 1: Omni-Man è davvero 'invincibile' nel video con mosse e Fatality

Dopo essersi premurati di aggiornare Mortal Kombat 1 per migliorarlo su Switch, gli studi NetherRealm riguadagnano le arene del picchiaduro ideato da Ed Boon per darci modo di ammirare in video le brutali mosse di Omni-Man, uno dei personaggi del primo Kombat Pack di MK1 in arrivo nelle prossime settimane.

Il supereroe proveniente dall'universo di Invincible farà compagnia a Homelander di The Boys e ai guerrieri DC Comics Quan Chi, Ermac, Takeda e Peacemaker. Il trailer datoci in pasto dalla sussidiaria di Warner Bros. ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da NetherRealm per dare forma alle sequenze introduttive, alle animazioni delle mosse principali di Omin-Man e alle violentissime Fatality.

Il primo Kombat Pack di Mortal Kombat 1 sarà disponibile indicativamente nel mese di novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel lasciarvi in compagnia del video di Omni-Man, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 1, con tutte le analisi sul combat system elaborato dagli studi NetherRealm e sulla bontà dell'impianto ludico, grafico e contenutistico realizzato dal team al seguito di Ed Boon per 'reiniziare col botto' la più che trentennale serie picchiaduro.