Mortal Kombat 1: Patriota di The Boys non sarà doppiato dall'interprete originale

Il Kombat Pack 1 di Mortal Kombat 1 sarà molto importante per i fan dell'ultimo progetto targato NetherRealm e Warner Bros. Games: tra i lottatori che usciranno con il Kombat Pack 1 sarà presente anche Patriota, la mascotte anti-eroe di The Boys. Tuttavia, proprio per quest'ultimo personaggio, sono giunte delle novità: Homeleader non avrà il suo interprete originale.

Proprio a distanza di poco tempo dall'uscita dell'ultima patch di Mortal Kombat 1 che risolve i problemi delle invasioni e introduce molto altro, arrivano maggiori dettagli su quelli che saranno i contenuti futuri del pacchetto di eroi aggiuntivi per l'avventura: Antony Starr non presterà la propria voce a Homeleader in Mortal Kombat 1, come confermato da lui stesso a seguito di una risposta ad una domanda postagli su Instagram.

Al quesito connesso al suo ritorno in scena con il doppiaggio del popolare personaggio, Starr ha risposto con un secco e conciso "no", facendo così svanire ogni speranza per i suoi fan. Al di là delle brutte notizie per i giocatori che hanno anche amato la serie di The Boys, però, c'è da dire che tutto ciò non contribuirà in alcun modo a fermare la scalata al successo del titolo: Mortal Kombat 1 è un successo ed è vicino alle 3 milioni di copie vendute, le quali hanno segnato un ritorno in auge del progetto picchiaduro di Warner Bros. Games.