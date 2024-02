Mortal Kombat 1: Peacemaker è una furia nel nuovo video gameplay

Dopo aver fissato la data di lancio di Peacemaker nel roster di Mortal Kombat 1, gli studi NetherRealm mostrano di che pasta è fatto il nuovo kombattente con un video ricco di scene di gameplay.

L'ingresso del supereroe interpretato da John Cena nel già ampio roster di Mortal Kombat 1 darà a tutti i fan dell'esperienza picchiaduro firmata da Ed Boon l'opportunità di interpretare un personaggio davvero poliedrico, un kombattente in grado di far aderire il proprio stile di combattimento alle tecniche degli avversari.

Basta dare un'occhiata al nuovo gameplay trailer, d'altronde, per intuire la grande duttilità degli approcci al combattimento adottati da Peacemaker per avere la meglio sui nemici di turno, con rapidi affondi alternati ad abilità speciali e a mosse improntate sulla pura e semplice spettacolarità.

Il supereroe andrà ad ampliare la rosa dei kombattenti di MK1 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 28 febbraio in accesso anticipato per i possessori della Premium Edition. Vi lasciamo in compagnia del nuovo video e, qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 1, un picchiaduro dal grande combat system ma poco bilanciato.