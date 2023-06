Mortal Kombat 1: ecco un personaggio che sicuramente NON sarà nel roster

Il roster completo di Mortal Kombat 1 non è ancora stato svelato, in compenso NetherRealm Studios ha già confermato la presenza di alcuni volti noti della saga e l'assenza di un personaggio ben preciso, che i fan della serie si aspettavano di vedere prima o poi.

Stiamo parlando di Cole Young, il protagonista del reboot cinematografico del 2021, il quale non sarà sicuramente presente nel roster di Mortal Kombat 1. Introdotto come un ex combattente professionista di MMA braccato da Sub-Zero, Young rappresenta il perno principale attorno al quale ruota l'intero film diretto da Simon McQuoid, ma a quanto pare non gode dell'interesse di NetherRealm Studios. Nel corso di una chiacchierata intrattenuta con ComicBook.com nella cornice del Summer Game Fest, il Lead System Designer Derek Kirtzic ha confessato che lo studio di sviluppo preferisce "lasciarlo a quel mondo", senza offrire ulteriori spiegazioni in merito.

Visto e considerato che Mortal Kombat 1 rappresenta un reboot narrativo della serie, un pretesto per infilarcelo NetherRealm Studios avrebbe senz'altro potuto trovarlo, ma evidentemente preferisce perseguire altre strade.

Il roster di Mortal Kombat 1, dicevamo, è ancora in larga parte ignoto, dal momento che gli unici personaggi confermati ufficialmente risultano essere Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Kenshi, Johnny Cage e Shang Tsung, con quest'ultimo offerto come bonus pre-ordine. Al lancio del gioco, fissato per il 19 settembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, il roster dovrebbe comprendere un totale di 24 personaggi, quantomeno stando ad uno degli indizi individuati durante la presentazione di Mortal Kombat 1 al Summer Game Fest.