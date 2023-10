Mortal Kombat 1, finalmente si può platinare il gioco: introdotte le battaglie fra titani!

Sebbene Mortal Kombat 1 abbia un grande Combat System, anche se poco bilanciato l'utenza videoludica si è cimentata nel completamento dell'avventura confezionata dai ragazzi di NetherRealm e da Warner Bros Games nelle scorse settimane. Tuttavia, vi era un grosso problema nel gioco: era impossibile ottenere il platino di Mortal Kombat 1.

Mentre una fetta di giocatori ha atteso l'uscita della Fatality di Halloween acquistabile nel premium shop di Mortal Kombat 1, altri ancora hanno rimandato la caccia all'ambito trofeo di platino fino ad oggi. Sin dal day one, infatti, la feature delle Battaglie Titan è stata assente, impedendo così di ottenere il relativo trofeo e, di conseguenza, quello più prestigioso fra tutti. Ciò nonostante, è giunta una lieta notizia per i fan: le battaglie titaniche sono finalmente disponibili in Mortal Kombat 1. Pronti a cimentarvi con questa incredibile novità?

Adesso sarà possibile raggiungere il completamento del titolo al 100%, cosicché tutti i giocatori che hanno atteso per diverse settimane la caccia al platino possano riprenderla immediatamente. È ora di affrontare i boss nemici nella mappa dal nome "Piramide", dimostrando il proprio valore sul campo di battaglia e sbaragliando chiunque si parerà dinnanzi al proprio cammino. Siete interessati all'ultima introduzione in Mortal Kombat 1? Proverete adesso ad ottenere il 100% e tutti gli obiettivi/trofei?