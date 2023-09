Mortal Kombat 1, polemiche e meme per la versione Switch: 'sembra come Starfield'

"Ridendo e scherzando, Pulcinella diceva sempre la verità" potrebbe spiegare i numerosi commenti che si sono susseguiti rispetto alle analisi della versione Switch del picchiaduro di NetherRealm. Sono emerse le prime comparazioni di Mortal Kombat 1 sulle varie piattaforme, le quali palesano ancor di più gli evidenti limiti dell'hardware Nintendo.

Mortal Kombat 1 se la cava infatti bene ma non benissimo, soprattutto se si considera la qualità del titolo sulla console ibrida della Grande N: i compromessi tecnici sono stati alquanto necessari, comportando una drastica riduzione della qualità visiva al fine di stabilizzare il frame rate del prodotto. Proprio per questo, nell'ilarità generale che spesso sfocia in commenti iperbolici e fin troppo enfatizzati, alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto sulla qualità tecnica del gioco, paragonato al recente Starfield.

Tra immagini in cui si affiancano le buffe animazioni facciali di Johnny Cage al Seal of Quality di Nintendo e commenti quali "sarebbe divertente se il gioco non costasse così tanto", non sono mancate le allusioni all'ultimo progetto targato Bethesda: "Switch che assomiglia agli NPC di Bethesda" e "Non confondete la gente! Quello non è MK1 su Switch. È un NPC di Starfield nell'immagine a destra" sono alcuni dei commenti che polemizzano sulla qualità del picchiaduro di NetherRealm confrontandola con quanto visto nell'epopea spaziale di Starfield.

Pur trattandosi di commenti molto spesso ironici, dunque, "Pulcinella" ha voluto dire la verità (o quantomeno la sua). Ciò nonostante, il sentimento generale è principalmente quello di indignazione: "Avranno bisogno di patchare questo gioco con circa venti giga in più per sistemare questa me***. Hanno privato questo titolo della sua identità visiva, devono smetterla di usare l'Unreal Engine. Apex Legends su Switch non ha questi problemi. Non ci sono scuse". Le tante novità da non sottovalutare di Mortal Kombat 1 non bastano per salvare il prodotto dall'ilarità e dalla rabbia degli utenti, scandalizzati dalla versione su Nintendo Switch.