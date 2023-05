In Mortal Kombat 1 si potrà avere un alleato: svelati i Kameo Fighters

A distanza di qualche ora dal debutto del primo trailer di Mortal Kombat 1, il team di sviluppo si è sbottonato su alcune meccaniche di gioco pubblicando una serie di informazioni sul portale ufficiale. Uno dei dettagli più interessanti riguarda sicuramente l'introduzione dei Kameo Fighters.

In maniera presumibilmente simile a quanto già visto in episodi di picchiaduro noti al pubblico (tra i quali anche King of Fighters e Marvel vs Capcom), il nuovo capitolo di Mortal Kombat permetterà di selezionare sia il lottatore da utilizzare nell'incontro come personaggio principale che un alleato che gli fornirà supporto. Al momento non sappiamo come funzionerà tale meccanica nel dettaglio, ma immaginiamo che il giocatore possa premere un tasto per richiamare un kombattente controllato dalla CPU che farà irruzione a schermo, colpirà il nemico e poi se ne andrà via.

La peculiarità di questa meccanica consiste nel fatto che i personaggi di supporto sono slegati dal roster e questo permetterà agli sviluppatori di sbizzarrirsi con la creazione di eroi che si potranno usare solo ed esclusivamente come Kameo Fighter.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco arriverà solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC il prossimo 19 settembre 2023, ma l'acquisto delle edizioni speciali permetterà di giocare con qualche giorno d'anticipo, ovvero dal 14 settembre.

