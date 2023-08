Mortal Kombat 1: primi dettagli ufficiali sulla modalità Invasion, avrà elementi RPG

Dopo gli insistenti rumor che ne anticipavano l'esistenza, la modalità Invasion di Mortal Kombat 1 è stata ufficialmente annunciata dagli sviluppatori e propone meccaniche di gioco che i fan apprezzeranno sicuramente.

Stando a quanto dichiarato da Netherrealm Studios nel post dedicato al picchiaduro sul PlayStation Blog ufficiale, la modalità Invasion di Mortal Kombat 1 sarà una sorta di mix tra gioco da tavolo e RPG. Come si può vedere anche nei brevi filmati in bassissima definizione che accompagnano l'articolo, in questa modalità di gioco potremo muoverci in una mappa proprio come le pedine di un gioco da tavolo e passare così da un incontro all'altro. Sconfiggendo gli avversari potremo accumulare pezzi d'equipaggiamento che andranno a modificare gli attributi dei protagonisti, che potranno quindi diventare via via più forti. Dalle schermate di selezione dei lottatori e dei Kameo Fighters sembra confermato che in Invasion potremo utilizzare numerosi kombattenti, sebbene non vi siano dettagli su come questi andranno sbloccati.

L'unica certezza è che la modalità Invasion riceverà costanti aggiornamenti che proporranno nuove sfide proprio come le Torri. Sembrerebbe inoltre che oltre agli incontri, le nostre pedine potranno affrontare gli immancabili mini-giochi e completare sfide per sbloccare valuta di gioco, concept art, elementi estetici e tanto altro. Non è chiaro se si tratti di un contenuto che andrà a rimpiazzare la classica Kripta, ma è probabile che sarà questo il principale modo per sbloccare i vari extra di gioco.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al trailer di Mortal Kombat 1 con Sindel, Shao Khan e Motaro.