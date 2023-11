Mortal Kombat 1 ha dei problemi con le Invasioni, ma NetherRealm li risolverà

Con Mortal Kombat 1, i ragazzi di NetherRealm Studios hanno provato a dare una bella rinfrescata al proprio franchise, che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento del panorama dei picchiaduro. C'è da dire, in ogni caso, che non tutto si è rivelato all'altezza delle aspettative. Stiamo parlando della modalità Invasione.

La nuova modalità di gioco non ha convinto appieno la comunità dei videogiocatori, i quali l'hanno additata come il punto debole della produzione. Nella nostra recensione di Mortal Kombat 1 ne abbiamo parlato con poco entusiasmo, descrivendola come ripetitiva e dotata di un livello di sfida poco stimolante.

Ad ogni modo, in questi mesi i ragazzi di NetherRealm Studios hanno fatto tesoro del feedback della comunità e della critica rimboccandosi le maniche e mettendo a punto una serie di modifiche atte a migliorare la modalità Invasioni. Come hanno dichiarato nella diretta di presentazione di Omni-Man, nuovo kombattente proveniente da Invincible, i frutti del loro lavoro saranno visibili già al lancio della Stagione 2 di Mortal Kombat 1. Tanto per cominciare, le Super Armature diventeranno appannaggio esclusivo dei boss, dal momento che verranno rimossi dai nemici tradizionali, mentre i Talismani potranno essere trovati solamente nelle casse. I Modificatori, dal canto loro, verranno bilanciati, anche se non è ancora chiaro l'entità dell'intervento.

NetherRealm Studios ha anche confermato che la Stagione 2 sarà incentrata su Nitara, confermando i leak in rete nei giorni scorsi.