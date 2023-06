Mortal Kombat 1 alla prova: mazzate a profusione in due ore di video gameplay

Sullo sfondo dello Stress Test di Mortal Kombat 1, in compagnia di Antonello 'SchiacciSempre' Gaeta ci siamo tuffati nelle atmosfere violente e brutali del nuovo picchiaduro targato Warner Bros. e NetherRealm con ben due ore di video gameplay.

La lunga 'prova in arena' di Mortal Kombat 1 contribuisce a fare luce sugli aspetti più dirimenti del lavoro svolto dal team al seguito di Ed Boon per evolvere il sistema di combattimento, un impengo a tutto tondo che coinvolge la caratterizzazione dei personaggi, le funzionalità inedite e il comparto grafico.

Per un ulteriore approfondimento sui contenuti, sulle modalità e sull'esperienza di gioco promessa dalla nuova fatica picchiaduro degli studi NetherRealm a partire dal 19 settembre per il lancio di MK1 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale da Los Angeles su Mortal Kombat 1, il trionfo della violenza pura.

