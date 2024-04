Mortal Kombat 1 per PS5: prezzo BOMBA al -50% su Amazon per il picchiaduro

La versione fisica per PlayStation 5 di Mortal Kombat 1 è attualmente scontata del 50% su Amazon. Un'offerta che porta il costo del titolo Warner Bros. al minimo storico assoluto, occasione d'oro per tutti gli amanti del genere.

L'ultima iterazione del picchiaduro tra i più famosi, appartenente alla longeva saga di Mortal Kombat, punta tutto sulla ripartenza in grande stile. Una saga, quella di MK, che negli anni si è conquistata lo scettro di picchiaduro più cruento e, al contempo, appagante del mondo. Le sue clamorose fatality sono solo un accento di un pacchetto di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Mortal Kombat 1.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

L'ultima fatica di Warner Bros. Games presenta uno dei migliori combat system dell'intera saga, ricco di varianti e variabili, mentre il roster è come sempre ricco di personaggi eclettici e inaspettati. Un grande punto di (ri)partenza sia per gli amanti del genere e della serie, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al franchise.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?

Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su