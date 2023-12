Mortal Kombat 1, Quan Chi ora disponibile: lo stregone sviscerato in ogni dettaglio

Il roster di Mortal Kombat 1 si arricchisce con Quan Chi, storica vecchia conoscenza dei fan già presente con un ruolo attivo nello Story Mode del Picchiaduro targato NetherRealm Studios, ed ora finalmente parte attiva del roster giocabile.

Per celebrare l'esordio del nuovo personaggio all'interno di Mortal Kombat 1, gli sviluppatori lo hanno presentato in ogni minimo dettaglio attraverso un corposo video-gameplay che passa in rassegna tutte le tecniche, le abilità e le combo dello stregone. Quan Chi fa ricorso ai suoi poteri magici per dare vita a letali combinazioni d'attacchi anche da lunghe distanze, e con le sue tecniche può anche creare insidiose trappole per gli avversari che gli regalano grossi vantaggi se sfruttati con attenzione. Poco ma sicuro, gli esperti ed appassionati di Mortal Kombat avranno molto da diversi con la nuova aggiunta al roster.

Quan Chi è il secondo personaggio del Kombat Pack DLC di Mortal Kombat 1 a fare il suo esordio nel gioco dopo il debutto della guest star Omni-Man. All'appello mancano ancora Ermac e Takeda oltre agli altri due ospiti d'onore, Homelander e Peacemaker, quest'ultimo intravisto anche nel trailer di presentazione dello stesso Quan Chi. Non resta che attendere i prossimi mesi per l'arrivo dei lottatori mancanti.