Mortal Kombat 1: Quan Chi scatena la sua furia nel nuovo video gameplay

Dopo aver risolto i problemi delle Invasioni di Mortal Kombat 1, gli studi NetherRealm riaprono una finestra sui contenuti del Kombat Pack mostrando in video Quan Chi, una vecchia conoscenza per tutti gli appassionati del picchiaduro ideato da Ed Boon.

Lo stregone che tante mazzate ha saputo rifilare ai kombattenti che provano a sfidarlo dai tempi di MK4 si accinge a fare il suo ritorno nel reboot di Mortal Kombat. Basta dare un'occhiata al nuovo gameplay trailer per farci un'idea della violenza e della brutalità che andrà a caratterizzare il suo ampio ventaglio di attacchi, con potenti incantesimi alternati a rapidi affondi con mosse spezzaossa.

Il lancio di Quan Chi è previsto in Accesso Anticipato per il 14 dicembre, mentre per l'approdo ufficiale nel roster di MK1 bisognerà pazientare fino al 21 dicembre, con Khameleon atteso nel roster dei personaggi Kameo a gennaio.

Prima di lasciarvi in compagnia di quel simpaticone di Quan Chi e del nuovo trailer del Kombat Pack che lo vede protagonista contro gli altri lottatori del picchiaduro targato NetherRealm e WB Games, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 1, un picchiaduro dal grande combat system ma poco bilanciato.