Mortal Kombat 1, quando escono i lottatori del Kombat Pack 1?

Il lancio di Mortal Kombat 1 ha rappresentato solo l'inizio di un piano di supporto che prevede il lancio di una serie di Kombattenti e Kameo aggiuntivi a pagamento. In vista di ciò che verrà, NetherRealm Studios e Warner Bros. Games hanno cominciato a dipanare il programma di pubblicazione dei contenuti del Kombat Pack 1.

Attualmente disponibile all'acquisto al prezzo di 39,99 euro, il Kombat Pack 1 offre ai suoi acquirenti lo sblocco immediato della skin per Johnny Cage con la voce e le sembianze dell’attore ed esperto di arti marziali Jean-Claude Van Damme, e una serie di 6 Kombattenti giocabili e 5 Kameo aggiuntivi destinati ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.

L'esatta data di pubblicazione di ognuno di essi non è ancora nota, ma durante il New York Comic-Con il team capitanato da Ed Boon ha fornito una vaga idea delle tempistiche di debutto per tutti i Kombattenti e per il primo dei Kameo.

Kombat Pack 1 - Piano di pubblicazione

Kombattenti di Mortal Kombat 1

Omni-Man (Invincibile) - Novembre 2023

Quan Chi - Inverno 2023/2024

Peacemaker (DC Peacemaker) - Inverno 2023/2024)

Ermac - Primavera 2024

Patriota (The Boys) - Primavera 2024

Takeda Takahashi - Estate 2024

Ad aprire le danze ci penserà dunque Nolan Grayson, in arte Omni-Man, uno dei personaggi principali della serie animata di Prime Video "Invincibile", ma questo lo avevamo già scoperto guardando il trailer con mosse e fatality di Omni-Man pubblicato nella serata di ieri 14 ottobre. I restanti lottatori si uniranno al roster nel corso di un periodo che va dalla fine di quest'anno all'estate del prossimo, dunque ad una cadenza lievemente superiore a quella mensile.

Kameo di Mortal Kombat 1

Per quanto concerne i Kameo, NetherRealm Studios ci ha dato appuntamento a novembre 2023 per Tremor, senza tuttavia fornire dettagli in merito ai restanti - Mavado, Johnny Cage, Ferra e Khameleon.