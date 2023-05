Mortal Kombat 1 è finalmente realtà! Il reveal trailer conferma l'uscita a settembre

NetherRealm Studios lo aveva preannunciato: era tutto pronto per il reveal di Mortal Kombat 12 e la compagnia ha così alzato il sipario sul nuovo episodio dello storico Picchiaduro che, come già preannunciato dai rumor, si chiamerà Mortal Kombat 1.

Lo studio capitanato da Ed Boon rivela finalmente i primi dettagli del nuovo capitolo della serie attraverso un cinematic trailer di oltre 2 minuti e mezzo. Nessuna sequenza di gameplay al momento, ma il filmato conferma già i primi nomi del roster, che comprenderanno icone come Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Kitana, Mileena e Shang Tsung, quest'ultimo confermato come lottatore bonus per tutti coloro che effettueranno il pre-order del gioco. Ed ovviamente non possono mancare la brutalità, le Fatality ed i litri di sangue tipici del brand, che promette dunque di rivelarsi un Mortal Kombat all'ennesima potenza.

A tal proposito, il trailer già confera anche la data d'uscita di Mortal Kombat 1, fissata al 19 settembre 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Sempre con il pre-order, disponibile a partire dal 19 maggio 2023, sarà possibile accedere anche alla Beta del nuovo Picchiaduro nel prossimo futuro. NetherRealm Studios vuole dunque fare le cose in grande, e settembre si prospetta dunque un mese caldissimo per i fan di Picchiaduro.

Resta ora da vedere quali saranno le Guest Star di Mortal Kombat 1 dopo le voci degli scorsi giorni, ma intanto gli appassionati della serie possono già segnare in rosso sul calendario la data del 19 settembre.