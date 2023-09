Mortal Kombat 1, le recensioni degli utenti: pareri positivi, ma non mancano le polemiche

Finalmente sono uscite le recensioni dell'atteso picchiaduro di Warner Bros Games e NetherRealm Studios: Mortal Kombat 1 ha un grande combat system, ma è poco bilanciato, come raccontatovi dal nostro Antonello "SchiacciSempre" Gaeta in sede di recensione. In occasione del day one, però, anche l'utenza ha rilasciato i propri pareri in rete.

Più nel dettaglio, la pagina Steam di Mortal Kombat 1 ha accolto oltre tremila commenti dei giocatori, perlopiù positivi a fronte dei pregi e difetti della produzione. Tra le innumerevoli recensioni troviamo i tanti post di utenti che tessono le lodi per quanto realizzato dal team di sviluppo, soprattutto per quel che concerne un comparto tecnico definito "di altissimi livelli" e con "modelli poligonali ed espressioni facciali che sfiorano il fotorealismo", complice un gameplay che ha tanto da offrire grazie alle ultime novità.

Tra queste, ovviamente, figura il sistema dei kameo fighters, caratterizzato dalla presenza di combattenti che aiuteranno i giocatori nelle fasi più concitate degli scontri con i vari attacchi a loro disposizione. In generale, quindi, le diverse variazioni al gameplay di Mortal Kombat 1 sono state apprezzate da molti giocatori, i quali hanno ritenuto che il lavoro svolto da NetherRealm abbia portato a dei cambiamenti efficaci a svecchiare la formula della serie.

Tuttavia, non sono di certo mancate le polemiche rispetto a quanto realizzato dal team di sviluppo: "per me è un no grande come una casa. Per quanto mi riguarda, prestazioni imbarazzanti con stuttering continui. Purtroppo nulla è cambiato dall'early access ed è praticamente ingiocabile in questo stato". Alle parole di cui sopra si aggiungono le opinioni di un secondo utente, il quale riferisce quanto segue: "Pieno di bug. Ho comprato la versione deluxe per avere l'early access ed ho passato più ore ad aspettare che partisse piuttosto che a giocare. Gioco su una 3080 ed il gioco scatta e perde frame continuamente, per non parlare del fatto che i 60 FPS fissi sono una chimera". Intanto, il mondo del picchiaduro di NetherReal continua ad essere scosso dai leak: secondo quanto emerso nella giornata di ieri, Mortal Kombat 1 potrebbe ricevere una nuova storia via DLC.