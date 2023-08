Mortal Kombat 1, Reptile si unisce al roster? Ed Boon criptico su Twitter

Un poco alla volta il roster del nuovo Mortal Kombat sta prendendo forma: dopo la conferma che Geras ci sarà in Mortal Kombat 1, il prossimo personaggio ad essere annunciato potrebbe essere uno storico lottatore del franchise e già comparso in tanti episodi passati.

Stiamo parlando di Reptile, apparso per la primissima volta già nel capostipite della serie del 1992 come personaggio super segreto. La popolarità del ninja verde dalle sembianze simili ad un rettile è poi cresciuta sempre di più con il passare degli anni, e la sua inclusione in Mortal Kombat 1 farebbe sicuramente felici molti fan di lunga data. E non è da escludere che Reptile possa essere confermato per il roster già in questi giorni, in occasione degli EVO 2023 che si svolgeranno dal 4 al 6 agosto.

A suggerirlo è il director Ed Boon su Twitter. In risposta ai follower che chiedevano se ci sarebbero state novità su Mortal Kombat 1 durante la kermesse tutta dedicata ai Picchiaduro, Boon ha pubblicato la foto di un ristorante rivelando che in quel luogo venne ideato il personaggio di Reptile ben 31 anni fa. Poche ore dopo, però, lo stesso director ha ripubblicato la stessa immagine, stavolta chiedendo "cosa hanno in come questo ristorante e gli EVO?".

A questo punto non resta che attendere lo svolgimento dell'evento per scoprire se Boon stava bonariamente prendendo in giro i fan o se invece Reptile verrà davvero confermato per il roster di Mortal Kombat 1. Nell'attesa potete intanto leggere il nostro speciale su Mortal Kombat 1 così da approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul prossimo, promettente progetto di NetherRealm Studios.