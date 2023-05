Mortal Kombat 1: quali sono i requisiti di sistema minimi e consigliati su PC?

Del gameplay di Mortal Kombat 1 non s'è ancora vista neppure l'ombra, in compenso Warner Bros. Games e QLOC hanno già svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC dell'atteso picchiaduro di Ed Boon e soci.

I PC gamer non saranno costretti a munirsi delle tecnologie più all'avanguardia (e costose) per godere appieno delle meraviglie del nuovo universo plasmato dal Dio del fuoco Liu Kang, dal momento che i componenti indicati dai ragazzi di QLOC, lo studio polacco che si sta occupando dei lavori di conversione per PC, appaiono piuttosto abbordabili, come potete appurare voi stessi proseguendo con la consultazione di questa notizia.

Mortal Kombat 1 | Requisiti di Sistema

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 or Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 980 or AMD Radeon RX 470 or Intel Arc A750

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Processore: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti or AMD Radeon RX 5700 XT or Intel Arc A770

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

C'è da dire, in ogni caso, che servirà un bel po' di spazio a disposizione per accogliere Mortal Kombat 11, ben 100 GB per l'esattezza, che non sono affatto pochi, specialmente per i giocatori muniti di connessioni lente o di SSD poco capienti.

La vostra macchina da gioco è pronta per la nuova generazione di picchiaduro di NetherRealm Software? Il lancio, ricordiamo, è previsto per il 19 settembre 2023, anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se per qualche ragione ve lo siete persi, godetevi immediatamente il trailer di presentazione di Mortal Kombat 1.