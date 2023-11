Mortal Kombat 1: risolti i problemi delle Invasioni, ma l'ultima patch è ricca di novità

Direttamente dalle fila del sito ufficiale di Warner Bros. Games, siamo venuti a sapere che NetherRealm ha risolto i problemi delle invasioni di Mortal Kombat 1 e molto altro ancora, grazie ad una patch correttiva che migliora l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 1, l'ultima iterazione del grande franchise picchiaduro.

Sebbene Mortal Kombat 1 sia un successo come dimostrato alle quasi 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il titolo non è esente da difetti: le patch notes dell'ultimo aggiornamento sono ricche di correzioni apportate, che si tratti di una più generica miglioria alla localizzazione di Mortal Kombat 1, all'elenco delle mosse o all'intelligenza artificiale. Di novità ve ne sono quindi diverse, ma di quali stiamo parlando? Qui a seguire trovate un elenco di cambiamenti estrapolato dalle note complete dell'aggiornamento:

Correzione alla lista mosse;

Correzione alla localizzazione;

Miglioria all'intelligenza artificiale;

Miglioramenti alle funzionalità Screen Reader e Test to Speech;

Risolti alcuni problemi che causavano la mancanza di animazioni facciali durante lo svolgimento di una fatality;

Miglioramenti alla leaderboard della Kombat League;

L'interruzione di un Kameo non causerà più dei danni se esso è stato interrotto da una fatality;

Risolto il problema del trofeo "diventa un ninja in un attimo" che ne impediva il corretto sblocco;

Corretto un crash improvviso del gioco causato da una grande quantità di messaggi presenti nella finestra delle notifiche;

Invasioni

Corretti i problemi visivi che potevano verificarsi quando si viaggiava tra gli Incontri e si premeva ripetutamente il pulsante dell'inventario;

Il Danno massimo è ora disabilitato nella maggior parte degli Incontri;

Gli usi aggiuntivi del Talismano Etereo ora contano ai fini del conseguimento dell'obiettivo "Talis-mania";

Risolto un problema visivo per cui le animazioni delle armi di alcuni personaggi potevano risultare fuori sincrono con il personaggio dopo il teletrasporto in Negozio o Forgia;

Risolti alcuni problemi visivi con dei modificatori Kombat;

Corretto l'audio mancante quando si sconfigge un avversario in volo in un incontro di resistenza;

Corretto un problema con le partite di resistenza che impediva all'IA di eseguire la vecchia morfologia di Shang Tsung;

Risolto l'arresto anomalo che poteva verificarsi quando si ricaricava un Talismano con più di 8 cariche;

Corretto un raro problema che poteva causare la mancata risposta del gioco in caso di disconnessione da internet mentre si era alla Selezione Mesa.

Mortal Kombat 1 è ancora alle prese con una lunga serie di miglioramenti, complice il grande lavoro dietro le quinte ad opera del team di sviluppo di NetherReal. Pronti a cimentarvi nei numerosi cambiamenti avventuti nella giornata di ieri su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC?