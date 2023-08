Mortal Kombat 1: rivelati i profili di Liu Kang e tanti altri lottatori

Si avvicina pian piano il lancio di Mortal Kombat 1, noto reboot all'interno della serie e, quanto meno lontana si fa la data di uscita del 19 settembre, tante più informazioni arrivano dal team di NetherRealm Studios e Warner Bros.

In questo caso, tra gli ultimi aggiornamenti si annoverano i profili di alcuni personaggi, di cui sono stati dettagliati i retroscena sulla rete social dei produttori. Tra questi, ne figurano alcuni in particolare. Contestualmente, vi ricordiamo che la beta di Mortal Kombat 1 ha una data.

Si parte da Liu Kang, dio del fuoco, che è riuscito a plasmare una Nuova Era in cui tutte le creature possano avere l'opportunità di vivere in pace, almeno fino all'arrivo di un inaspettato nemico, che richiederà tutta la saggezza e l'esperienza di questo lottatore.

Si prosegue con Johnny Cage, eroe del ventunesimo secolo. Schiavo della propria stessa celebrità, dopo essere tramontato decide di combattere la battaglia della sua vita per tornare alla ribalta, unendosi alla causa di Liu Kang.

Geras è il Guardiano della Clessidra. Eterno e ineliminabile, conserva il ricordo di innumerevoli linee temporali che ha visto svilupparsi e svanire. Combatte per difendere la realtà e per questo è alla ricerca di chi ha architettato il piano per distruggere la Nuova Era di Liu Kang. La presenza di questo personaggio era già stata confermata nel trailer dei Guardiani del Tempo di Mortal Kombat 1.

Tanya, invece, è la Guardiana della famiglia reale, nonché una delle componenti più fidate dell'ordine. Rischia la sua posizione, oltre che la sua vita, per salvaguardare il suo legame con la Principessa Mileena, che - nel caso fosse scoperto - desterebbe scandalo.

Tra i diversi altri personaggi rivelati, abbiamo anche Baraka, Li Mei, Rain e Smoke, ciascuno con un proprio motivo per scendere in campo e qualcosa di prezioso da proteggere.