Mortal Kombat 1: rivelato il primo Kombat Pack DLC, trailer con Li Mei, Tanya e Baraka

Proprio come promesso da Ed Boon nei giorni scorsi, ecco arrivata la nuova ondata di video su Mortal Kombat 1, il reboot dello storico franchise picchiaduro in arrivo su PC e console il 19 settembre.

Warner Bros. Interactive e NetherRealm Studios hanno rivelato il primo Kombat Pack del gioco, ovvero il DLC a pagamento con cui potrete aggiudicarvi dei lottatori da aggiungere al roster. Presentati tramite il trailer che vi abbiamo riportato in apertura, i kombattenti provengono in parte dalla serie di Mortal Kombat, mentre altri sono invece presi in prestito da altri media. In tutto abbiamo sei personaggi aggiuntivi: Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker (DC Comics), Omni-Man (Invincible), Homelander (The Boys). L'arrivo di Patriota era stato peraltro preannunciato da insistenti voci di corridoio nel corso delle settimane precedenti.



Un secondo trailer pubblicato da publisher e sviluppatore è invece incentrato sul personaggio di Li Mei, di cui conosciamo maggiori informazioni dal punto di vista narrativo. Il filmato, che potete gustarvi in calce alla notizia, ci concede inoltre nuove sequenze di gameplay e ci conferma l'inclusione nel roster di Tanya e Baraka, che qui possiamo ammirare direttamente in azione in tutta la loro brutalità.

Lasciandovi alla visione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mortal Kombat 1 per ulteriori approfondimenti sul nuovo picchiaduro di NetherRealm.