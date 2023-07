Mortal Kombat 1, il roster si espande: salutate i kombattenti del clan di Lin Kuei

L'atteso trailer sui nuovi lottatori di Mortal Kombat 1 preannunciato dagli studi NetherRealm ha fatto da sfondo alla presentazione ufficiale dei kombattenti del clan di Lin Kuei.

"La fiamma di Lin Kuei non sarà facilmente soffocata: sfidane uno, combattine molti", è l'eloquente messaggio con cui gli sviluppatori al seguito di Ed Boon accompagnano il reveal di questa nuova famiglia di kombattenti che si appresta a menare mazzate nella dimensione picchiaduro del reboot della serie di Mortal Kombat.

Il nuovo trailer datoci in pasto da NetherRealm mostra in azione gli esponenti del clan di Lin Kuei e personaggi Kameo di Mortal Kombat 1 che li assisteranno in battaglia come personaggi di supporto. Scorrendo le scene del filmato notiamo ad esempio il potente mago dell'acqua Rain e l'altrettanto minaccioso Smoke, oltre a Frost, Scorpion, Cyrax e Sektor come 'volti noti' dell'ormai leggendaria saga picchiaduro di Ed Boon.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Mortal Kombat 1 e vi ricordiamo che il picchiaduro di NetherRealm e Warner Bros. è atteso al lancio per il 19 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Switch. A proposito della console ibrida della casa di Kyoto, qui trovate le dichiarazioni di Ed Boon su come sarà Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch.