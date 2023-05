Mortal Kombat 1, nuovi rumor: uscita nel 2023 e Patriota di The Boys tra i kombattenti?

Il leaker Billbill-kun ha vuotato il sacco su Mortal Kombat 1, il prossimo capitolo dell'iconica saga picchiaduro degli studi NetherRealm. I giornalisti di WindowsCentral decidono quindi di riprendere le ultime indiscrezioni della nota 'gola profonda' per arricchirle con ulteriori anticipazioni.

Riallacciandosi all'articolo originario del collega Alexander Cope incentrato sulle informazioni condivise da Billbill-kun, il redattore di WindowsCentral Jez Corden spiega di aver ricevuto conferme dalle sue fonti anonime interne a WB: il prossimo capitolo della serie di Mortal Kombat sarà un reboot, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di storia, 'ruolo' dei personaggi principali, fattezze dei kombattenti e modifiche legate al sistema di combattimento.

Sempre in base alle anticipazioni di Jez Corden, l'imminente reveal di Mortal Kombat 1 dovrebbe confermarne l'uscita entro fine 2023 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: le fonti citate dal giornalista di WindowsCentral indicano settembre come mese di lancio, pur ritenendo che "i piani di WB e gli studi NetherRealm potrebbero essere ancora in evoluzione".

Tra le indiscrezioni raccolte da Corden troviamo anche le primissime informazioni sui personaggi del primo Pass di espansione: a suo dire, il pacchetto aggiuntivo dovrebbe dare accesso a kombattenti inediti provenienti dall'universo DC e dalla serie di The Boys, come Peacemaker e Patriota.

Un chiarimento definitivo lo avremo solo all'annuncio ufficiale che, a giudicare da quanto suggerito da NetherRealm con il secondo teaser del prossimo Mortal Kombat, sembra essere davvero dietro l'angolo.