Mortal Kombat 1 è un sequel, un remake o un reboot?

Per gli amanti dei picchiaduro questo 2023 promette di essere veramente un’annata calda. Il 2 giugno, infatti, è uscito Street Fighter 6 per poi rimanere in attesa di Tekken 8 e dell’appena annunciato Mortal Kombat 1, in uscita il 19 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox series X/S e Nintendo Switch.

Ma come si presenta esattamente il nuovo gioco di Ed Boon? Molti fan sembrano essere incerti: si tratterà di un sequel, di un remake o di un reboot? Facciamo chiarezza.

Mortal Kombat 1 è un remake?

No, non si tratterà di un remake. Come il CCO di NetherRealm Studios, Ed Boon, ha dichiarato dopo l’annuncio del titolo, Mortal Kombat 1 rappresenta l’inizio di un nuovo universo; e non sarà nemmeno una vera e propria continuazione degli eventi dopo Mortal Kombat 11, dunque escludiamo anche il fatto che possa essere un sequel. Rappresenterà il reboot dell’intera serie.

Le azioni di Kronika con MK11, infatti, riporteranno tutto agli antipodi e segneranno l’avvento di una "nuova era". Quindi la storia sarà una rivisitazione di quella del primo capitolo, mentre i personaggi verranno reintrodotti con nuovi ruoli.



Il primo video gameplay di Mortal Kombat 1 verrà mostrato durante la Summer Game Fest di giovedì 8 giugno, mentre sono aperte le iscrizioni allo Stress Test di Mortal Kombat 1 previsto per l'estate.