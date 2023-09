Mortal Kombat 1: tutte le skin extra confermate da Netherrealm Studios

Sebbene manchino solo pochi giorni all'arrivo di Mortal Kombat 1, Netherrealm Studios non ha svelato molti dettagli in merito ai costumi aggiuntivi che si potranno utilizzare per modificare l'aspetto dei kombattenti. In maniera piuttosto silenziosa, però, alcune di queste skin sono state mostrate sui canali social ufficiali.

Oltre alla skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, che proprio negli ultimi giorni è stata mostrata dallo stesso Ed Boon con un brevissimo video gameplay, pare che nel gioco sia in arrivo anche un set di elementi cosmetici a tema 'El dia de los muertos', ossia la celebre festività messicana, che dovrebbe avere a che fare con una collaborazione con la federazione di wrestling chiamata AAA. L'annuncio è stato fatto sui canali social brasiliani di Warner Bros, sui quali è stata mostrata la skin 'Día de Muertos Sub-Zero', che mostra il celebre lottatore con l'iconico trucco facciale e un sombrero.

Sebbene quella del Lin-Kuei con poteri di ghiaccio sia l'unica confermata ufficialmente, sembrerebbe che la collaborazione porterà anche altre skin a tema per Kung Lao e altri personaggi. Un altro annuncio è invece arrivato dal Brasile, dove Warner Play ha annunciato che le copie fisiche per PlayStation 5 del gioco vendute nel paese verranno affiancate da un codice per scaricare Tanya Funkeira. Al momento non è chiaro se la skin si potrà ottenere anche in qualche altro modo, ma è probabile che non manchi molto per scoprirlo.

Per chi non lo sapesse, Ed Boon ha confermato che la Kripta non sarà presente nel gioco, ma sarà comunque possibile sbloccare costumi ed altri extra tramite la modalità Invasioni di Mortal Kombat 1.