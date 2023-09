Mortal Kombat 1, il sogno di Ed Boon: ogni personaggio interpretato da una celebrità

Come sappiamo, Megan Fox è la vampira Nitara in Mortal Kombat 1 mentre Jean-Claude Van Damme è presente come skin alternativa per Johnny Cage. Sembra però che la presenza di celebrità all'interno del nuovo Mortal Kombat non si sarebbe dovuta limitare solo a questi due attori.

Nella sua visione iniziale, il director Ed Boon avrebbe voluto che ogni singolo personaggio presente in Mortal Kombat 1 fosse interpretato da un VIP di primo piano, come rivelato nel corso di un'intervista con Rolling Stone. "Una delle idee che mi divertivano di più per Mortal Kombat 1, e che poi non abbiamo fatto, è la seguente: e se ogni personaggio del gioco fosse stato interpretato da un attore? Ad esempio Kenshi interpretato da Keanu Reeves, praticamente un sogno impossibile", racconta Boon, che aggiunge: "Avremmo potuto fare un gioco con ogni personaggio basato su un attore famoso e riconoscibile, e Johnny Cage sarebbe assolutamente stato interpretato da Jean-Claude Van Damme".

Il sogno di Boon non si è tuttavia mai concretizzato per questioni principalmente logistiche: "Tanti attori non comprendono quanto sono diventati sofisticati i videogiochi. Quando accetti di partecipare, non è che partecipi soltanto per un solo giorno, entri nella sala registrazioni per massimo un'ora e poi hai concluso", ha spiegato il director.

Vi sarebbe piaciuto un cast composto solo da attori famosi per Mortal Kombat 1? Intanto la nostra recensione di Mortal Kombat 1 vi rivela tutte le qualità, ma anche i difetti, dell'ultima fatica targata NetherRealm Studios.