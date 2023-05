Mortal Kombat 1 è sottotitolato e doppiato in italiano?

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale di Mortal Kombat 1, avvenuto con un trailer in computer grafica, è già possibile sapere se la prossima iterazione della popolare serie Netherrealm Studios godrà o meno del pieno supporto alla nostra lingua.

Per la gioia di tutti i videogiocatori, Mortal Kombat 1 non solo sarà sottotitolato, ma proporrà anche il doppiaggio in italiano. A darne conferma è, come accade sempre più spesso, la pagina ufficiale del prodotto su Steam. Sembra quindi che, proprio come la maggior parte dei precedenti, anche questa volta Sub Zero, Scorpion e gli altri violenti combattenti parleranno la nostra lingua tra una fatality e l'altra. Per chi fosse curioso di saperlo, il gioco avrà la localizzazione completa in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Avranno a disposizione solo i sottotitoli invece i giocatori arabi, polacchi, russi e cinesi.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che il suo approdo sugli scaffali di tutti i negozi è fissato al prossimo 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Acquistando una delle edizioni speciali sarà inoltre possibile avere accesso anticipato al picchiaduro dal 14 settembre.

Sapevate che un recente leak di Mortal Kombat 1 suggerisce il ritorno di un lottatore molto amato?