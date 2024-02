Mortal Kombat 1: uno spaventoso cosplay di Mileena mostra il suo volto

Con il debutto di Tekken 8 e Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1 disponibili già da diversi mesi, la lotta per il titolo di miglior picchiaduro si fa ancora più complessa. A far pendere l'ago della bilancia è la community di appassionati, che questa volta permette al fighting game di NetherRealm di aggiudicarsi il primo round.

Disponibile dal 19 settembre 2023 su console di nuova generazione e PC, Mortal Kombat 1 continua a ricevere supporto da parte del team guidato da Ed Boon. Solamente di recente Khameleon si è aggiunto al roster di Kameo di Mortal Kombat 1, personaggi non giocabili che possono decidere l'esito delle battaglie.

L'ultima patch di Mortal Kombat 1 ha generato scontento nel fandom, ma con una fatality queste problematiche sono state rispedite al mittente. A cercare una Flawless Victory e abbattere i detrattori con una Brutality è Mileena, personaggio profondamente rivisitato nel reboot della serie.

La storia di Mileena non è più quella che conoscevamo. In questa nuova linea temporale è la legittima erede del Regno Esterno, nata pochi momenti prima della gemella Kitana. Impulsiva, nasconde un terribile segreto.

In questo cosplay di Mileena da Mortal Kombat veniamo a conoscenza del segreto nascosto dalla combattente in viola. Se nel primo scatto della cosplayer Mariana Marcolino la vediamo pronta a battersi con la maschera sul volto, in una seconda foto possiamo osservare le sue vere fattezze. Il volto di Mileena è affetto dalle mutazioni dei Tarkat.