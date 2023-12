Mortal Kombat 1, la storia proseguirà via DLC: Ed Boon promette una 'grande sorpresa'

Mortal Kombat 1 ha fatto il suo esordio su PC e console lo scorso 19 settembre e si è velocemente imposto come un successo non solo di critica ma anche commerciale. In meno di due mesi Mortal Kombat 1 ha sfiorato le 3 milioni di copie vendute, e sembra che l'apprezzato Picchiaduro abbia ancora molte frecce da scoccare.

Oltre all'arrivo di nuovi personaggi per il roster (con Quan Chi presto disponibile in Mortal Kombat 1 come lottatore giocabile), in futuro l'opera targata NetherRealm Studios potrebbe ricevere molti altri contenuti ancora, compresi DLC che andranno ad ampliare la storia del gioco base. A confermarlo è stato il director Ed Boon parlando ai microfoni di IGN.com: "Proprio come abbiamo fatto per Mortal Kombat 11, pubblicheremo una seconda parte che amplierà la storia e, dopo questa, stiamo preparando anche una grossa sorpresa", rivela Boon assicurando che sono in arrivo ulteriori sorprese potenzialmente intriganti per tutti i fan di Mortal Kombat.

L'arrivo di nuovi contenuti narrativi non è una sorpresa considerando che, appunto, qualche dopo l'uscita sul mercato Mortal Kombat 11 ha ricevuto l'espansione Aftermath che ha posto le basi per la nuova storia raccontata in Mortal Kombat 1. Sarà dunque molto interessante scoprire cosa ha in serbo NetherRealm Studios per i suoi fan considerato inoltre che Mortal Kombat 1 avrà un ciclo vitale più lungo rispetto ai predecessori, con Boon che ha assicurato un ricco supporto per il gioco attraverso tanti contenuti inediti.