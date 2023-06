Mortal Kombat 1 Stress Test: quando inizia, come iscriversi e piattaforme supportate

Dopo aver mostrato il brutale gameplay di Mortal Kombat 1 durante il Summer Game Fest, NetherRealm e Warner Bros. si preparano a lanciare un importante Stress Test: eccovi tutte le indicazioni per partecipare alla prova.

Lo Street Test organizzato dagli sviluppatori al seguito di Ed Boon punta a offrire al team di NetherRealm tutti gli strumenti per 'sforzare' i server di Mortal Kombat 1 in vista della sua commercializzazione, prevista per il 19 settembre.

Per stessa ammissione degli studi NetherRealm, quindi, non si tratta di una Beta ma di un vero e proprio test per stressare l'infrastruttura online e identificare potenziali problemi prima del lancio. Lo Stress Test di Mortal Kombat 1 si terrà venerdì 23 giugno e proseguirà fino a lunedì 26 giugno, senza alcuna interruzione programmata tra la partenza e la conclusione della prova.

Chi desidera parteciparvi, deve registrarsi con il proprio account Warner Bros. Games sulle pagine del sito ufficiale dello Stress Test di Mortal Kombat 1 e attendere la ricezione della email di notifica a tutti coloro che verranno selezionati. L'email in questione verrà inviata da WB Games nella giornata di mercoledì 21 giugno.

Su quali piattaforme sarà possibile accedere alle arene multiplayer dello Stress Test di Mortal Kombat 1? Come precisato da NetherRealm, la prova coinvolgerà solo ed esclusivamente coloro che possiedono una console PlayStation 5 o Xbox Series X|S: i test in questione, quindi, non saranno accessibili su PC o Nintendo Switch. La partecipazione alla prova su PS5 o Xbox Series X|S non richiede un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold.

Sul fronte dei contenuti, il client dello Stress Test di Mortal Kombat 1 garantirà l'accesso alle sfide multiplayer online 1 contro 1 e alla modalità Klassic Towers per giocatore singolo, con avversari gestiti dall'IA. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto della nostra prova con Mortal Kombat 1 e il trionfo della violenza pura.