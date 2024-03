Mortal Kombat 1 in super offerta su Amazon da 28 euro ancora per poche ore

Mortal Kombat 1 è uscito il 19 settembre 2023 per Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, si tratta del reboot del primo capitolo della serie e il sequel di Mortal Kombat 11 (2019), si tratta quindi del dodicesimo capitolo della fortunata serie nata nel lontano 1992.

Mortal Kombat 1 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre



Amazon ha scontato l'edizione fisica del gioco, l'edizione Standard è acquistabile al prezzo di 39,81 euro per PS5, 35,99 euro per Xbox Series X e 28 euro per Nintendo Switch, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro.

Di seguito i link alle offerte relative all'edizione Standard del titolo:

É in offerta anche la Premium Edition del titolo, al prezzo di 66,97 euro per PS5 o 50 euro per Xbox Series X, che include anche dei contenuti bonus, il Kombat Pack 1, che include una skin del personaggio di Johnny Cage con l’aspetto del famoso attore ed esperto di arti marziali Jean-Claude Van Damme, l'accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili, cinque nuovi lottatori Kameo e 1.250 cristalli di drago. La Premium Edition è acquistabile a questi link:

La Kollector's Edition è in super offerta a 199,98 euro per PS5 o 249,99 euro per Xbox Series X (listino 249,99 euro), acquistala a questi link:

La Kollector's Edition include tutti i contenuti della Premium Edition, una statuetta di Liu Kang alta 41cm realizzata da Coarse, una skin per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi.