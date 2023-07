Mortal Kombat 1: il supporto proseguirà fino ad almeno il 2025, dice Ed Boon

Nel mentre un leak anticipa la probabile inclusione di Harley Quinn nel DLC Pack 2 di Mortal Kombat 11, Ed Boon di NetherRealm Studios parla in maniera più ampia del supporto post-lancio del nuovo capitolo della serie picchiaduro in arrivo a settembre su PC e console.

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Comicbook.com, il co-creatore del franchise ha dichiarato che NetherRealm Studios offrirà un lungo supporto post-lancio per il titolo, paragonabile a quello di Mortal Kombat 11, che si protrarrà come minimo fino al 2025.

"Penso che sia il minimo che faremo. Penso che supporteremo questo gioco almeno per lo stesso tempo che ci abbiamo messo con Mortal Kombat 11, ma sospetterei ancora di più", sono state le sue dichiarazioni.

I leak emersi sino ad oggi parlano di numerosi lottatori in arrivo nel roster dopo il lancio previsto per il 19 settembre, ovvero: Doomslayer, Noob Saibot, Kano, Sareena, Harley Quinn, Death Stroke insieme ai cinque Kameo Fighter Rain, Drahmim, Bo' Rai Cho, Hsu Haoh e Hsu Hao. Nel frattempo di scoprire se questi nomi verranno confermati, NetheRealm Studios ha già annunciato ufficialmente il primo Kombat Pack di Mortal Kombat 1 all'interno del quale sono compresi Quan Chi, Ermac, Takeda, Peacemaker (DC Comics), Omni-Man (Invincible) e Homelander (The Boys).