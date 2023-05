Mortal Kombat 1: svelata in anticipo la data della Closed Beta?

Sappiamo che tra i bonus preorder di Mortal Kombat 1 sono previsti sia il personaggi giocabile di Shang Tsung sia l'accesso alla Closed Beta in programma durante l'estate. Adesso però arriva una informazione più precisa in merito.

Amazon ha aperto i preordini di Mortal Kombat 1 Kollector's Edition e proprio nella pagina prodotto leggiamo i bonus preorder previsti: "incentivo al preordine: personaggio giocabile Shang Tsung e accesso alla Closed Beta il 17 agosto 2023."

Sembra quindi che la Closed Beta di Mortal Kombat 1 sia in partenza il 17 agosto 2023, un mese prima del lancio previsto per il 14 settembre. C'è da dire che questa data non è stata ancora confermata e Warner Bros parla genericamente del mese di agosto come periodo di lancio della Beta, nel comunicato stampa infatti viene riportato quanto segue:

"In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla beta di Mortal Kombat 1, che sarà disponibile ad agosto 2023."

I preordini di Mortal Kombat 1 per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch aprono venerdì 19 maggio alle 19:00 ora italiana per le edizioni Standard, Premium e Kollector's Edition.