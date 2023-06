Mortal Kombat 1: svelato il team che sta sviluppando la versione Nintendo Switch

Per via delle inevitabili differenze tecniche che ci saranno tra la versione PC/console e quella Nintendo Switch di Mortal Kombat 1, molti giocatori erano certi del fatto che tale edizione del gioco fosse in sviluppo presso un altro team. A darne la conferma è stata Warner Bros, che ha svelato quale studio se ne sta occupando.

La pagina relativa alle FAQ di Mortal Kombat 1 sul sito ufficiale ha di recente svelato che la versione per la console ibrida Nintendo è in lavorazione presso Shiver Entertainment con l'aiuto di Saber Interactive, lo stesso team che ha realizzato il porting per Switch di The Witcher 3 Wild Hunt.

In una recente intervista, inoltre, il Lead Systems Designer di Netherrealm Studios, Derek Kirtzic, ha dichiarato:

"Non stiamo lavorando a stretto contatto con chi è al lavoro sulla versione Switch. Ovviamente la controlleremo, ma se ne sta occupando un gruppo esterno in maniera simile a quanto accadde con Mortal Kombat 11, con cui hanno fatto un buon lavoro su Switch."

Sembra quindi che Ed Boon ed il suo team non abbiano nulla a che fare con l'edizione Switch, che verrà solo revisionata a lavori fatti, proprio come accadde con l'undicesimo capitolo ad opera di Shiver.

