Mortal Kombat 1: una Tempesta di novità con l'update che dà inizio alla Stagione 5

La furia scatenata da Ermac in Mortal Kombat 1 era solo l'inizio. Con il nuovo aggiornamento gratuito, gli studi NetherRealm danno ufficialmente inizio alle Tempeste della Stagione 5 e, con esse, alle battaglie inedite da affrontare nei panni dei propri kombattenti preferiti.

La nuova fase ingame di MK1 ha per protagonista Raiden: il personaggio più 'elettrizzante' della serie ideata da Ed Boon sarà il boss della modalità Invasioni, presentando tante sfide inedite da completare per ottenere nuove ricompense e scoprire altri dettagli sulla storia del reboot.

Partecipando alle sfide inedite della Stagione 5, tanto nelle Invasioni quanto nella Lega Kombat, è possibile sbloccare nuove skin per Johnny Cage, Scorpion, Kung Lao, Rain, Raiden, Liu Kang, Shao, Sub-Zero e tanti altri. Il ventaglio di bonus offerti da NetherRealm e WB Games si amplia ulteriormente con i Twitch Drop esclusivi da sbloccare dal 22 al 29 aprile, come la Rivoltella Martellante e il Minuto Bollente di Scorpion, l'Ammazza Tempo di Ashrah, la Malattia Debilitante per Baraka e molto altro.

Prima di lasciarvi al video che celebra il lancio della Stagione 5 di MK1, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 1, con tutte le riflessioni e analisi di Antonello 'Schiaccisempre' Gaeta sull'impianto ludico, narrativo e contenutistico eretto dal team al seguito di Ed Boon per dare forma al reboot di questa leggendaria serie picchiaduro.

