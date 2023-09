Mortal Kombat 1: il trailer della versione Switch include scene catturate su PC?

Non finiscono le polemiche sulla versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1, afflitta da numerose problematiche. Sembrerebbe infatti che nel trailer di lancio vi siano sequenze di gioco catturate sulla versione PC.

A scatenare le ire degli appassionati è stata una breve sequenza del filmato, durante la quale si vede chiaramente nell'angolo in basso a destra il piccolo banner che segnala al giocatore di aver sbloccato un Obiettivo di Steam. La notifica, il cui stile è inconfondibile poiché è quella relativa all'ultima versione di Steam, lascia intendere che sia quella parte del trailer che altre potrebbero non avere nulla a che fare con la versione pubblicizzata, poiché sarebbero legate all'edizione PC del picchiaduro Netherrealm Studios.

La sequenza, di cui potete vedere uno screenshot in calce alla notizia, si può trovare al minuto 1:53 del trailer di lancio della versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 e lascia ben poco spazio all'immaginazione. Al momento, gli sviluppatori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma sui social i fan si stanno scatenando.

In attesa di saperne di più sulla questione, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è arrivata una dichiarazione di Ed Boon che promette aggiornamenti atti a risolvere i problemi di Mortal Kombat 1 su Switch.