Mortal Kombat 1: tre dettagli che forse vi sono sfuggiti nel trailer del Summer Game Fest

Tra i momenti più rimarchevoli del Summer Game Fest 2023 annoveriamo senza ombra di dubbio la presentazione del gameplay di Mortal Kombat 1, nuovo picchiaduro destinato a sconvolgere dalle fondamenta tutta l'impalcatura narrativa (e non solo) della longeva saga di NetherRealm Studios.

Le novità introdotte dalla produzione sono talmente tante da cogliere in contropiede anche i fan di lunga data, per questo motivo abbiamo ben pensato di raccogliere tre dettagli che potrebbero esservi sfuggiti. Curiosi di scoprire quali sono? Continuate a leggere!

Il roster di lancio

NeterRealm Studios non ha ancora fornito numeri precisi, tuttavia durante lo show, alle spalle di Geoff Keighley ed Ed Boon, era chiaramente visibile una schermata di selezione composta da 24 caselle, che potrebbero dunque corrispondere ad altrettanti lottatori. Il numero sarebbe in linea con quello di Mortal Kombat 11, che al debutto ne ha proposti 25.

Delle 24 caselle visibili, solamente 4 erano occupate da lottatori, ossia Sub-Zero, Liu Kang, Kitana e Kenshi, ma tra quelli già confermati figurano anche Scorpion, Mileena e Johnny Cage.

Nuove storie delle origini

Come già specificato in sede di annuncio, Mortal Kombat 1 si svolge in una dimensione alternativa, dunque proporrà delle versioni differenti dei personaggi già noti al grande pubblico.

Per questo motivo, alcuni cambiamenti non dovrebbero affatto stupirvi. In alcune scene mostrate ne trailer, ad esempio, Kenshi (notoriamente uno spadaccino cieco) possiede regolarmente la vista, ciò significa che Mortal Kombat 1 potrebbe mostrare il modo in cui la perde. Si preannunciano importanti cambiamenti anche per Mileena, che finora abbiamo conosciuto come un clone di Kitana. Dal teaser della Modalità Storia si evince che Mileena soffre di una malattia per la quale potrebbe essere bandita dal suo regno, un'evenienza che preoccupa enormemente Kitana. Non vediamo l'ora di scoprire anche gli altri cambiamenti!

Tornano gli stage classici

Nel trailer vengono mostrate le nuove versioni di due stage ben noti ai veterani della saga: parliamo di Living Forest, visto per la prima volta in Mortal Kombat 2, e Wu Shei Academy, introdotto in Mortal Kombat: Deadly Alliance.

E voi, li avevate notati questi dettagli? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch il 19 settembre 2023.