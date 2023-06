Mortal Kombat 1: tre lottatori che vorremmo assolutamente rivedere

Nel corso della Summer Game Fest 2023 Mortal Kombat 1 si è mostrato con un video gameplay, nella quale il pubblico ha potuto ammirare l’elevata qualità tecnica della produzione, alcuni nuovi scenari e la nuova meccanica dei lottatori Kameo.

Durante la presentazione, sono state mostrate sequenze di combattimento in cui sono comparsi alcuni volti noti della serie, come Scorpion, Sub-Zero, Kitana, Kenshi e Liu Kang, oltre a personaggi Kameo come Sonya e Kano. Al momento la lista dei lottatori di Mortal Kombat 1 è ben nutrita ma altri nomi dovrebbero essere svelati presto e tra questi ce ne sono te che noi rivorremmo vedere assolutamente.

Ermac

Personaggio già presente in alcuni capitoli della serie, tra cui Mortal Kombat X, Ermac è un combattente piuttosto agile e versatile, che sfrutta alcuni poteri sovrannaturali per avere la meglio sui propri avversari, tra i quali spiccano la capacità di teletrasportarsi all’interno del campo di battaglia e le sua abilità telecinetiche, utili per muovere nemici e oggetti. Ermac è da sempre un personaggio legato al cosiddetto Outworld, uno dei sei regni dell’universo di Mortal Kombat, e la sua presenza all’interno del nuovissimo reboot della serie sarebbe probabilmente subordinata alla presenza dell’Outworld stesso, oppure ad implicazioni narrative che lo riguardino da vicino.

Jade

Jade è uno dei personaggi più "anziani" dell'intera serie di Mortal Kombat, in quanto fece la sua prima apparizione all'interno del secondo capitolo. Secondo la lore ufficiale della serie, Jade agisce come spia e assassina per conto di Shao Kahn, oltre ad essere grande amica e guardia del corpo personale di Kitana. Jade è un personaggio dal moveset piuttosto agile e veloce, ed è caratterizzato in particolare dall'arma che utilizza, una sorta di bastone con due lame posizionate ad entrambe le sue estremità.

Noob Saibot

Personaggio misterioso, apparso più volte nel corso della serie prima come combattente segreto e poi come personaggio giocabile, presente anche in Mortal Kombat 11, Noob Saibot rappresenta la resurrezione di un personaggio chiamato Bi-Han, fratello maggiore dell’attuale Sub-Zero nonché suo antagonista, oltre che di Scorpion. Noob Saibot possiede un’ottimo set di mosse di combattimento, grazie alla sua capacità di manipolare le arti oscure per diventare invisibile, creare costrutti come armi e altri oggetti, e creare un proprio clone fatto di ombra in grado di combattere al suo fianco.

Nel frattempo, se volete provare il nuovo picchiaduro di NetherRealm in anticipo, ecco come iscriversi allo stress test di Mortal Kombat 1 in programma a partire dal 26 giugno 2023.