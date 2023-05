Mortal Kombat 1 è in Unreal Engine 5? Proviamo a fare chiarezza

Dopo aver visto il primo trailer di Mortal Kombat 1 in molti si sono chiesti se il nuovo gioco di NetherRealm sia realizzato con l'Unreal Engine 5 oppure no, dal momento che il video non presenta indicazioni di nessun tipo in merito al motore utilizzato.

Sul sito ufficiale di Mortal Kombat si parla genericamente di "NetherRealm Studios technology" sottolineando come le versioni PS5 e Xbox Series X/S siano sviluppate direttamente da NetherRealm mentre le versioni Steam e Epic Games Store sono in lavorazione negli studi di QLOC, infine Shiver Entertainment e Saber Interactive si occupano della versione Nintendo Switch.

Sempre sul sito ufficiale del gioco troviamo nel footer della home page i riferimenti all'Unreal Engine ed Epic Games: "Unreal Engine copyright 1998-2023 Epic Games Inc, Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games Inc."

Non si parla quindi direttamente di Unreal Engine 5, non è da escludere che il motore utilizzato sia effettivamente basato su Unreal Engine in una versione "customizzata" da NetherRealm, al momento però non ci sono conferme riguardo l'effettiva adozione (o meno) di UE5.

Mortal Kombat 1 non esce su PS4 e Xbox One e questo ha fatto pensare all'utilizzo di Unreal Engine 5, si tratta però solamente di una speculazione priva di conferme.