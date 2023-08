Mortal Kombat 1 deve ancora uscire, ma NetherRealm già pensa al seguito

Mortal Kombat 1 è sempre più vicino al suo debutto su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ma a quanto pare NetherRealm Studios sta pensando in grande già da ora, con piani a lungo termine per quello che si prospetta l'inizio di una vera e propria nuova saga all'interno del franchise.

Parlando ai microfoni di Comicbook nel corso della Gamescom 2023, lo story director Dominic Ciancolo ha infatti rivelato che Mortal Kombat 1 è da intendersi come punto di partenza per una storia completamente nuova che sembra destinata ad evolversi appieno nei prossimi giochi. "Mortal Kombat 1 in termini narrativi è una rampa di lancio, è il primo passo in questa nuova direzione. Ovviamente vedremo questi personaggi svilupparsi, li vedremo cambiare, succederanno determinate cose ma non sarà la fine. Questo è solo l'inizio, è un qualcosa che speriamo possa evolversi andando avanti", afferma Ciancolo.

Sebbene ci vorranno anni prima di vedere l'eventuale successore divenire realtà, NetherRealm Studios ha già le idee ben chiare con il nuovo corso del suo storico brand, destinato a proseguire nei prossimi anni attraverso nuovi giochi ancora. Ora però è bene pensare al presente, ad esempio alla modalità Invasion di Mortal Kombat 1 che avrà elementi RPG.

Infine, per ulteriori dettagli non perdetevi il nostro provato di Mortal Kombat 1 della Gamescom 2023, dove analizziamo le tante novità che caratterizzano il prossimo gioco principale della serie.