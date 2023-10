Mortal Kombat 1, la versione Switch si aggiorna: cosa è migliorato?

A differenze delle altre edizioni, la versione Switch di Mortal Kombat 1 è stata al centro di polemiche e meme a causa dei suoi numerosi problemi tecnici ed una resa generale largamente inferiore rispetto alle controparti PC, PS5 e Xbox Series X/S. Adesso arriva però una patch pensata appositamente per Nintendo Switch.

NetherRealm Studios conferma che l'update apporta una lunga serie di migliore ed aggiunte volte a rendere Mortal Kombat 1 più efficiente anche sulla piattaforma ibrida di Nintendo. Anzitutto anche per questa edizione arriva la Stagione 1 della modalità Invasioni, non presente al lancio su Switch. Per il resto la patch perfeziona il bilanciamento del gaemplay, la localizzazione, la leaderboard e la stabilità generale del prodotto.

Lato tecnico, invece, si citano tempi di caricamento più veloci, un generale miglioramento per grafica e performance e la risoluzione di più bug. Resta da capire quanto l'aggiornamento effettivamente risollevi la situazione su Nintendo Switch, ma in ogni caso si tratta di un primo passo in avanti verso una direzione più soddisfacente per l'utenza, che potrà così godersi un prodotto quantomeno più curato rispetto a quanto visto durante il difficile lancio dello scorso 19 settembre.

Nelle scorse settimane Ed Boon aveva promesso soluzioni per la versione Switch di Mortal Kombat 1, ed i primi passi verso tale direzione sono stati compiuti. E non sono da escludere ulteriori migliorie anche in futuro.