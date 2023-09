Mortal Kombat 1, la versione Switch è un disastro? Leak svela il roster completo

Manca ormai poco al debutto di Mortal Kombat 1 sul mercato, previsto per il 19 settembre 2023 ed in early access dal 14 settembre per chi ha preso l'edizione Premium o Kollector's, ma sembra che qualcuno sia già riuscito a mettere le mani sopra la versione per Nintendo Switch, facendo rivelazioni non proprio incoraggianti.

L'utente di Reddit rearisen sarebbe già in possesso dell'edizione Switch del gioco ed avrebbe di conseguenza caricato su Imgur le immagini del roster completo di Mortal Kombat 1 al lancio, personaggi Kameo inclusi. A far discutere sono però i suoi commenti in merito alla versione per console Nintendo, che a quanto pare sarebbe terribile al punto da poter causare indignazione non appena sarà pronta per l'acquisto, tra immagini pixelate a causa della bassa risoluzione di Switch e fenomeni di lag e tearing nei filmati e prima di ogni combattimento dello story mode.

"Il gioco ritorna alle origini in termini di combattimenti. Lag e screen tearing sono evidenti all'inizio ed alla fine delle cutscene e prima dei combattimenti della storia. Il gameplay è buono ma giusto un po' pixelato in termini di risoluzione", spiega rearisen aggiungendo che "più tardi caricherò il terribile filmato relativo alla versione Switch, che causerà indignazione per via del suo prezzo fissato a 70 dollari, oppure si rivelerà semplicemente un vero e proprio flop".

Chiaramente quanto emerso va per ora preso con le pinze e non è da escludere che all'uscita ufficiale l'edizione Switch possa ricevere una patch volta a sistemare gli eventuali problemi segnalati da rearisen. In ogni caso, se c'è del vero nelle parole dell'utente, non sarebbe affatto un buon segnale per il nuovo Picchiaduro di NetherRealm Studios, almeno per quanto riguarda la console ibrida di Nintendo. Sempre restando in tema leak, sarebbero inoltre già stato svelato l'arrivo di numerosi DLC dedicati ai lottatori Kameo di Mortal Kombat 1.

In attesa del debutto sul mercato non perdetevi il nostro provato di Mortal Kombat 1, in cui mettiamo il risalto tutte le novità che caratterizzeranno il prossimo episodio di questa storica serie.