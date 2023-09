Mortal Kombat 1: versioni PC, Xbox e PS5 a confronto in una video-analisi

Mortal Kombat 1 è alle porte: i kombattenti scalpitano per scendere in campo nella nuova opera di Ed Boon e soci, che arriverà il 19 settembre su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Nintendo Switch (o prima, per coloro che avranno l'Early Access su Mortal Kombat 1). Nell'attesa, una video-analisi mette a confronto le versioni PC, PS5 e Xbox.

L'autore del video è ElAnalistaDeBits, noto per i suoi contenuti di questo tipo. La sua analisi, da cui emergono comunque ottime prestazioni su tutte le piattaforme di riferimento, evidenzia che su PC, ai messimi settaggi, si riscontrano 2160p/60fps con RTX 4080, i9 12900K e 32GB DDR5.

Lato console, su Xbox Series S possiamo aspettarci un rapporto 1440p/60fps dinamici, che variano fra i 1152 e i 1080p, mentre su Xbox Series X la valutazione è 2160p/60fps dinamici, che variano fra i 1944 e i 1872p.

Infine, su Playstation 5 le conclusioni parlano di 2160p/60fps dinamici, che in genere variano fra 1800 e 1728p. Tra le tre console esaminate, quindi, quella di Microsoft riporta i valori più alti sotto il profilo del pixel count. Cogliamo l'occasione per ricordare che per adesso non è previsto il cross-play per Mortal Kombat 1, ma in un secondo momento arriverà.

L'analisi delle prestazioni lascia sperare in un solido comparto tecnico, che va a braccetto con i primi ottimi voti ricevuti dalle recensioni di Mortal Kombat 1.