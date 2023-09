Mortal Kombat 1: un video mostra tutte le skin della Stagione 1

A poche ore dall'arrivo della versione in Accesso Anticipato di Mortal Kombat 1, sui social sono già disponibili i video che permettono di dare una prima occhiata ai costumi aggiuntivi che si potranno sbloccare nel corso della prima stagione del violento picchiaduro.

La Stagione del Fuoco, che è già attiva nel titolo Netherrealm Studios, permette infatti ai giocatori di ottenere almeno una skin extra per ciascuno dei personaggi del roster, che possono così essere personalizzati con un abito a tema autunnale. Tutti questi oggetti dovrebbero essere distribuiti in via gratuita tramite la peculiare modalità Invasioni di Mortal Kombat 1, che include elementi ruolistici ed un percorso creato appositamente per la Stagione 1. Avanzando in tale modalità single player, i giocatori potranno sbloccare le numerose ricompense a tempo limitato.

Nel caso di lottatori come Scorpion, vediamo che le skin stagionali sono due e, almeno per il momento, non è chiaro se entrambe si possano ottenere gratuitamente o se una di esse sia legata alle microtransazioni.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra tutti i costumi attualmente disponibili nel picchiaduro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con tutti i consigli utili su come sbloccare Shang Tsung e Havik in Mortal Kombat 1.