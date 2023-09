Mortal Kombat 1: violenza sfrenata nel trailer di lancio del picchiaduro

Mortal Kombat è pronto a tornare in tutta la sua violenza: Warner Bros. Interactive e NetherRealm Studios ci regalano un ultimo trailer prima del lancio della nuova incarnazione dello storico picchiaduro.

Lo scoppiettante trailer di lancio che vi abbiamo riportato in cima ci consente di avere una panoramica sul pacchetto contenutistico di Mortal Kombat 1 prima che il picchiaduro venga finalmente lanciato su PC e console. Nel corso del video abbiamo l'opportunità di dare qualche fugace sguardo ai violenti combattimenti, di apprezzare le spettacolari mosse dei kombattenti, ed anche di apprezzare per la prima volta in azione Shang Tsung e Reiko.

Il trailer contiene anche qualche piccola anticipazione sugli eventi narrativi che verranno raccontati all'interno della Campagna. In quanto reboot della serie, Mortal Kombat 1 ha modificato il background narrativo dei lottatori del cast e andrà a raccontare una vicenda del tutto inedita per il franchise curato da NetherRealm Studios.

Oltre a questo, vengono presentate anche le modalità alternative di Mortal Kombat 1, tra le quali spicca la modalità Invasione, ed anche i personaggi di Jean-Claude Van Damme come skin alternativa di Johnny Cage e la recentemente annunciata Nitara intepretata da Megan Fox. In coda al trailer ci viene ricordato che la Premium Edition vi garantisce l'accesso al Kombat Pack di Mortal Kombat 1, all'interno del quale sono inclusi Ermac, Takeda, Homelander di The Boys e altri ancora.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 19 settembre (dal 14 settembre se avete acquistato la Premium Edition).