Mortal Kombat 1, voglia di picchiaduro? Il gioco è gratis su Steam per pochi giorni

A distanza di quasi sei mesi da quando vi abbiamo parlato del grande Combat System (anche se poco bilanciato) di Mortal Kombat 1 in sede di recensione, ecco che il picchiaduro targato NetherRealm Studios e Warner Bros Games ha dato il via ad una bella sorpresa per i giocatori. Mortal Kombat 1 è gratis su Steam, ma solo per pochissimo tempo.

Secondo quanto riportato dalle pagine del client PC più popolare tra i videogiocatori, Mortal Kombat 1 è ora giocabile senza costi aggiuntivi. Si tratta di un'offerta temporanea messa a punto a distanza di circa una settimana dall'ultima patch che ha aggiunto Peacemaker e il Cross-Play su Mortal Kombat 1, e che permetterà di divertirsi in grande stile per tutto il fine settimana.

Sfortunatamente, come detto in precedenza, l'iniziativa di cui sopra è prevista per un periodo di tempo limitato: Mortal Kombat 1 sarà gratis su Steam fino alla fine del weekend. Ciononostante, chiunque vorrà procedere con l'acquisto del titolo può approfittare di quanto realizzato su Steam, complice la riduzione di prezzo attualmente applicata sul costo base del gioco. Mortal Kombat 1 è acquistabile a 41,99 euro nella sua edizione standard, o in alternativa a 56,99 euro per la Premium Edition. In entrambi i casi, la riduzione applicata è pari al 40% e durerà fino al prossimo 21 marzo. Siete interessati alle giornate di gioco gratuito per il picchiaduro di NetherRealm e Warner Bros? In tal caso, ricordatevi di approfittarne finché siete in tempo!