Mortal Kombat 1 x Halloween: nuovo lottatore DLC in arrivo, il teaser di Ed Boon

Nonostante le critiche alla versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1, il lancio del nuovo capitolo della serie di NetherRealm si è reso protagonista di un esordio molto positivo.

Il team di sviluppo è dunque pienamente concentrato sulla fase di supporto post lancio, che comprende anche la preparazione di nuovi lottatori da integrare nel roster di gioco. Proprio su questo fronte, Ed Boon si è di recente divertito a offrire una piccola anticipazione. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il director ha infatti suggerito che la prossima aggiunta a Mortal Kombat 1 potrebbe giungere in concomitanza con le festività di Halloween.

In un'immagine che include alcuni dei personaggi cinematografici più celebri dei classici dell'orrore, Ed Boon fa il punto della situazione sui villain già apparsi nella serie di Mortal Kombat. Un punto interrogativo troneggia sui volti di coloro che mancano ancora all'appello, tra i quali spiccano Chucky la bambola assassina e Jigsaw. Presente anche Ghostface, al momento il candidato più papabile per un debutto in Mortal Kombat 1. Di recente, infatti, i dataminer hanno rinvenuto dei riferimenti al personaggio di Scream all'interno del codice del picchiaduro.



Per saperne di più non sarà probabilmente necessario attendere molto: nel frattempo, gli appassionati scatenano combo folli in Mortal Kombat 1.