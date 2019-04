Mortal Kombat 11 accoglie Cetrion, nuova lottatrice del franchise

Tramite le pagine di Game Informer.com, NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive hanno rivelato al pubblico Cetrion, nuova lottatrice della serie di Mortal Kombat che si unirà al roster dell'imminente undicesimo capitolo del brutale franchise.

Cetrion, facente parte degli Elder God dell'universo narrativo di Mortal Kombat, si è per la prima volta mostrata ai nostri occhi tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il quale ci consente di dare un primo, fugace sguardo al moveset della lottatrice.

Se siete curiosi di conoscere maggiori dettagli su Cetrion e su tutti gli altri personaggi di Mortal Kombat 11, sarete lieti di apprendere che il picchiaduro di NetherRealm Studios sarà il protagonista della copertina di maggio di Game Informer.com: potete dunque aspettarvi un buon flusso di informazioni legate al gioco nelle prossime settimane.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (confermati i 60fps e tutti gli stessi contenuti delle altre versioni) a partire dal 22 aprile 2019. Il team di sviluppo ha recentemente confermato che le Tag Team Battle saranno presenti nel gioco, ma non come modalità a sé stante. Sulle nostre pagine trovate un confronto del comparto grafico del gioco su Xbox One, PlayStation 4, Xbox One X e PlayStation 4 Pro.